с чего всё началось

С 16 марта будет временно закрыта российско-грузинская граница в связи с рисками распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Финансы ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

Футбол «Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Финансы Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса «Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования выпустило рекомендацию перевести студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Здоровье В Кемеровской области выявили два новых случая коронавируса 9 марта стало известно о трех новых инфицированных в Москве, а днем ранее было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.

Общество Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Происшествия В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).