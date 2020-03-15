Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГрузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

С 16 марта будет временно закрыта российско-грузинская граница в связи с рисками распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили
 в правительстве Грузии.
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РБК 16:30
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Что происходит с Полярной звездой

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