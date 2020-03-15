Коронавирус
Газета.RuГрузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса
С 16 марта будет временно закрыта российско-грузинская граница в связи с рисками распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.Коммерсантъ10:05
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Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
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ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
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«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ
Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Финансы
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Шоу-бизнес
Отправленная на карантин Рудковская сделала заявление в Сети
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Общество
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Здоровье
В Кемеровской области выявили два новых случая коронавируса
9 марта стало известно о трех новых инфицированных в Москве, а днем ранее было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России.
Происшествия
В жуткой аварии в Брянске на улице Красноармейской пострадал человек
Сайт телеканала «Городской» уже рассказывал, что в Брянске поздно вечером 15 марта произошла авария на пересечении улиц Красноармейская и Урицкого.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Общество
На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек
За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Общество
Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы
Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Наука
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Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей.
Космос
Что происходит с Полярной звездой
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Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Политика
Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
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В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО
В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Футбол
«Интер» разгромил «Сассуоло» в PES. Лукаку сделал хет-трик
Миланский «Интер» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.
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МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева
Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.
Футбол
«Валенсия» Черышева объявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.