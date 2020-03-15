Коронавирус
Кавказский узелГрузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса
Решение закрыть с 16 марта границу с Россией принято в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщило сегодня правительство Грузии. Как писал "Кавказский узел", 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.Коммерсантъ10:05
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Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Происшествия
Два ребенка упали под лед в Вологде
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
Общество
В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы
Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Здоровье
В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков
Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила поклонников новым постом
Всегда активно делилась подробностями о своих романах, именно поэтому поклонники удивились, увидев последний пост экс-солистки «Виагры».
Здоровье
В Коми ввели режим повышенной готовности
В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты
Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Здоровье
Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен
Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Здоровье
Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Политика
Трамп извинился за очереди в аэропортах
Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.