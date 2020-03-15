с чего всё началось

Решение закрыть с 16 марта границу с Россией принято в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщило сегодня правительство Грузии. Как писал "Кавказский узел", 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.

Общество В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.

Политика Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина» Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.

Здоровье В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Общество «Вечерний Ургант» отказался от зрителей В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».

Политика Трамп извинился за очереди в аэропортах Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.