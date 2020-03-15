Коронавирус

Кавказский узелКавказский узелГрузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

Решение закрыть с 16 марта границу с Россией принято в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщило сегодня правительство Грузии. Как писал "Кавказский узел", 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили
 в правительстве Грузии.
Коммерсантъ10:05

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Россия и Грузия с 16 марта частично закроют границу из-за коронавируса

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Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

Коммерсантъ10:05

Грузия объявила о закрытии границы для россиян

RT на русском09:59

Грузия закрывает границу с Россией для путешественников из-за коронавируса

ТАСС10:02

Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

РБК09:50

Грузия решила закрыть границу с Россией из-за коронавируса

Ведомости09:48

Грузия закроет с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса

РИА Новости09:40
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Происшествия

Два ребенка упали под лед в Вологде

Газета.Ru 14:55
Общество

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 12:16
Общество

В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы

Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Профиль 13:49
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru вчера в 08:36
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:44
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 13 марта в 00:42
Общество

Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Газета Metro 10:16
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru 15:20
Финансы

«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+

По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Банки.ру 17:01
Политика

Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
РБК 14:32
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk 13 марта в 20:23
Здоровье

В Магадане не подтвердили коронавирус у вахтовиков

Шестеро вахтовиков, прибывших в Магадан на отдых с чукотского месторождения Купол и помещенных в изолятор инфекционного корпуса областной больницы из-за подозрения на коронавирус, оказались здоровыми.
Российская газета вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Анна Седокова озадачила поклонников новым постом

Всегда активно делилась подробностями о своих романах, именно поэтому поклонники удивились, увидев последний пост экс-солистки «Виагры».
КМВ Новости 02:43
Здоровье

В Коми ввели режим повышенной готовности

В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.
Российская газета 16:20
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты

Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.
Слово и Дело 13:25
Политика

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
RT на русском 15:42
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Lenta.ru 16:52
Здоровье

Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен

Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Ugpressa.ru 12:04
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Здоровье

Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

ToDay News Ufa 14:05
Политика

Трамп извинился за очереди в аэропортах

Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:27
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Piter.tv 12:34
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Коммерсантъ 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
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