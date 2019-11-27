Политика
ТАССВ Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии.
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с чего всё началось
Как заявил «Известиям» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, Тбилиси однозначно будет приветствовать возвращение перелетов между странами, если такое решение будет принято.Известиявчера в 16:01
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Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Политика
Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Футбол
«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов
Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Футбол
Слуцкий может быть уволен с поста главного тренера «Витесса»
Руководство голландского «Витесса» задумалось об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Общество
Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов
Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
Политика
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Фигурное катание
Определен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию
Стал окончательно известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года, который состоится в Турине.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Общество
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Футбол
«Севилья» может приобрести Чалова
Испанское издание Estadio Deportivo сообщает, что руководство "Севильи" интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".