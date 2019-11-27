Как заявил «Известиям» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, Тбилиси однозначно будет приветствовать возвращение перелетов между странами, если такое решение будет принято.

с чего всё началось

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии.

В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

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