Политика

ТАССТАССВ Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии.
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с чего всё началось

Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

Как заявил «Известиям» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, Тбилиси однозначно будет приветствовать возвращение перелетов между странами, если такое решение будет принято.
Известиявчера в 16:01

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Ломадзе: поток туристов в Грузию сократился после лета

Sputnik Грузия03:30

Стали известны сроки возобновления авиаперелетов в Грузию

URA.Ruвчера в 19:18

Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить в начале 2020 года

Life.ruвчера в 20:45

СМИ: Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году

РИА Новостивчера в 19:56

СМИ узнали об отсрочке возобновления полетов в Грузию

РБКвчера в 19:32

В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

ТАСС02:51

Названы сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Известиявчера в 17:37
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Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru вчера в 10:33
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Известия вчера в 21:40
Политика

Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
RT на русском 00:27
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Вести.Ru вчера в 22:21
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Футбол

«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов

Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Советский спорт 01:17
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили 25 ноября в 05:25
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости вчера в 15:41
Футбол

Слуцкий может быть уволен с поста главного тренера «Витесса»

Руководство голландского «Витесса» задумалось об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Советский спорт 03:48
Общество

Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
РБК 02:51
Политика

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:26
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Спорт

Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта

Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Газета.Ru вчера в 07:16
Фигурное катание

Определен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию

Стал окончательно известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию 2019 года, который состоится в Турине.
P1spb.ru вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости вчера в 10:00
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service вчера в 03:54
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК вчера в 00:48
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Футбол

«Севилья» может приобрести Чалова

Испанское издание Estadio Deportivo сообщает, что руководство "Севильи" интересуется форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Sport.ru 02:30
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

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