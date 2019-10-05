Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. Об этом рассказал глава МИД страны Давид Залкалиани, передает РИА Новости. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.
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Коммерсантъвчера в 11:47
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