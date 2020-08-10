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Северпост
Северпост

Грузооборот портов Арктического бассейна рекордно упал

Рыбаки Мурмана против новой атаки на отрасль 10 08 2020 Больше всего упал грузооборот морских портов Арктического бассейна - на 10,2% до 54,53 млн тонн.В источнике
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Российская газета

В морских портах России впервые за 24 года снизился грузооборот

Российская газетавчера в 11:25
Коммерсантъ

Грузооборот морских портов РФ упал впервые за 24 года

Коммерсантъвчера в 10:23
Интерфакс

Грузооборот морских портов РФ впервые за много лет ушел в минус

Интерфаксвчера в 08:29
RT на русском

В Росморречфлоте рассказали о грузообороте российских портов

RT на русскомвчера в 08:53
Деловое.ТВ

Морские порты РФ по итогам 7 месяцев впервые за 24 года снизили грузооборот

Деловое.ТВвчера в 08:48
ИА Красная Весна

Грузооборот морских портов РФ впервые за четверть века ушел в минус

ИА Красная Веснавчера в 09:42
Финмаркет

Объём переработки грузов в морских портах РФ снизился за 7 месяцев на 2,1%

Финмаркетвчера в 08:23

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
2,9K

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ruвчера в 09:16
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфаксвчера в 02:24
2,9K

Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого "языка войны", когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
РИА Новости00:56

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
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Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьервчера в 15:01
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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