Происшествия
RT на русскомГрузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась
Подмосковье Сегодня08:06
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Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
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Происшествия
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
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Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Космос
Физик просчитал звездный двигатель для перемещения Солнечной системы
По сравнению с аналогичным звездным двигателем, предложенным советским ученым Леонидом Шкадовым в 1987 году, двигатель Каплана имеет важное преимущество – скорость.
Футбол
Футболист «Зенита» Малком стал блондином
Общество
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
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Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Гаджеты
Huawei Mate 30 установил рекорд продаж без сервисов Google
Компания Huawei смогла установить рекорд продаж смартфона Mate 30, несмотря на внешние преграды.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Происшествия
В магазине в центре Берлина произошла стрельба
Неизвестный открыл огонь в магазине в центре Берлина.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Общество
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»
20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
Общество
Эксперты Роскачества объяснили, какие рыбные консервы не стоит есть
В Роскачестве дали советы, благодаря которым покупатель может определить рыбные консервы, употребление в пищу которых может нанести вред здоровью.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Футбол
Глушаков: кому-то хочется, чтобы моя история в футболе закончилась
Футболист Денис Глушаков подвел в Instagram итоги уходящего 2019 года.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Игры
Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5
Ранее @PSErebus точно назвал дату выхода The Last of Us 2 перед официальным анонсом. Позже Sony перенесла выход игры на май 2020 года.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.