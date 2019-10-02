Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Глазунова, которая обнаружила животное. По словам Глазуновой, крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего его сбила машина.

с чего всё началось

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области. "Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52", - сказали в пресс-службе.

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

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