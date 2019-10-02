Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области. "Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

В Подмосковье сбили крокодила

Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Глазунова, которая обнаружила животное. По словам Глазуновой, крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего его сбила машина.
Lenta.ru15:00

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В Подмосковье грузовик раздавил выползшего на трассу крокодила

РБК16:52

В Подмосковье крокодил погиб при попытке перейди дорогу

Московский Комсомолец17:45

Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье

ТАСС16:08

Крокодил погиб под колесами автомобиля в Подмосковье

Интерфакс16:03

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

Известия16:01

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

РИА Новости15:24

В Подмосковье сбили крокодила

Lenta.ru15:00
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Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Шоу-бизнес

Гуф рассказал Собчак, как подсел на тяжелые наркотики из-за Топурии

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) начал употреблять тяжелые наркотики сразу же после знакомства с певицей Кэти Топурией.
Пятый канал 11:28
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Армия и оружие

В США заявили, что С-400 не лучше «Пэтриотов»

Военное обозрение 10:41
Футбол

«Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ

Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:20
Экономика

Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Политика

Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня 02:51
Экономика

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Здоровье

Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Политика

В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

Российская газета 09:54
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Волейбол

Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира

Весь спорт 03:21
Политика

ВТО одобрила новые пошлины США против Евросоюза

Всемирная торговая организация (ВТО) не видит нарушений во введении пошлин против ЕС со стороны США из-за компании Airbus, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 12:31
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Здоровье

Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений

Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Дождь 11:18
Здоровье

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика

Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 12:53
Шоу-бизнес

Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

Вечерняя Казань 30 сентября в 02:35
Культура

Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

LentaChel.ru 10:54
Общество

Мощнейшие магнитные бури ожидают красноярцев в октябре

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков рассказал, какие метеопасности поджидают горожан в октябре.
НИА-Федерация вчера в 05:10
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
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