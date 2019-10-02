Происшествия
ИзвестияГрузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области. Инцидент произошел в селе Тарасовское на улице Центральной, уточняет «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Московский Комсомолец 01 октября в 03:59
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru вчера в 08:31
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Футбол
Кокорин вместе с «Зенитом» отпраздновал победу над «Бенфикой»
Петербургский "Зенит" после победы над португальской "Бенфики" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов выложил в Twitter командное фото из раздевалки.
Московский Комсомолец 01:19
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Космос
В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну
Космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос, разрабатывается в КНР.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Российская газета 02:14
Политика
Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки
Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.
МИР 24 00:54
Общество
Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин
Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах».
Gazeta.SPb 01:30
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
РБК вчера в 20:43
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM вчера в 01:37
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10
Футбол
Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы
Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Бомбардир.ру вчера в 09:44
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
ФАН вчера в 12:34
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Космос
Зонд Juno уклонился от тени Юпитера
Исследователи космического пространства рассказали, что совсем недавно зонд Juno вынужден был уклоняться от тени Юпитера, чтобы спастись.
Rusargument вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18