Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области. "Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52", - сказали в пресс-службе.

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

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