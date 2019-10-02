Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области. "Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52", - сказали в пресс-службе.
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Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
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Футбол
«Шахтер» на выезде победил «Аталанту» в ЛЧ
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
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Финансы
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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Михеев помог «Торонто» обыграть «Оттаву»
«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это была первая игра сезона-2019/20.
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Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия вчера в 04:21
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
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Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Политика
Путин прокомментировал скандал с Трампом в США
Путин отметил, что внутри США используются любые поводы для атаки на главу страны, и теперь это «разборки», связанные с Украиной.
Известия 08:42
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В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
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Герасимов провел телефонный разговор с новым главой Генштаба США
Глава Генштаба, заместитель министра обороны России Валерий Герасимов впервые провел телефонные переговоры с новым главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
РБК 14:29
Политика
Меркель не видит оснований для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя договоренности трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявила, что предпосылок для снятия с России санкций нет, но существуют условия для саммита «нормандской четверки», передает ТАСС.
Rambler News Service 11:31
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
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Garmin запускает умные часы MARQ Commander
У Garmin есть своя ниша на рынке умных часов для людей, которым действительно небезразличны собираемые устройством данные — расстояние, высота, темп и т.д. Таким образом, компания вкладывает много усилий в свои премиальные продукты, такие как модельный ряд MARQ и его последней моделью под названием MARQ Commander.
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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
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Спорт
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
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Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
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«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
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