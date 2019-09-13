Происшествия
RT на русскомГрузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино. Как заявили в региональной ГИБДД, пострадавших нет.
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Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Недвижимость
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 05:25
Происшествия
Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору
RT на русском вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Экономика
Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.
Известия 06:32
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 05:47
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Экономика
Греф предложил поднять зарплаты в полиции за счет сокращений
Греф добавил, что снижение зависимости экономики от нефти является необходимым, но не достаточным условием для роста экономики.
REGNUM 05:41
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Футбол
Воспитанник «Спартака» Прудников перешел в «Витебск»
Воспитанник московского «Спартака», нападающий Александр Прудников продолжит карьеру в Белоруссии.
Sport24.ru 06:35
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум рассказал, как чувствует себя после операции
Известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал о том, как чувствует себя после операции.
Петербургский дневник 11 сентября в 08:56
Политика
США передадут России похищенные документы времен Николая II
США передадут России 16 исторических документов за подписью императора Николая II, которые были выкрадены из российских архивов в начале 1990-х.
Газета.Ru 05:42
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня 11 сентября в 08:43
Происшествия
Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Автоспорт
Ferrari и Mercedes усомнились в безопасности стандартных деталей
В рамках сокращения расходов команд, Формула 1 намерена с 2021 года запретить им самостоятельно разрабатывать ряд деталей машины.
Motorsport.com Russia вчера в 03:22
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Игры
Хидео Кодзима действительно озвучил японского учёного в Control
Вскоре после выхода Control от разработчиков из студии Remedy пользователи сети нашли в игре аудиозаписи японского учёного по имени Йошими Токуи, который проводил свои исследования с помощью камер сенсорной депривации.
Игромания.ру 05:20
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Наука
На XXI Менделеевском съезде наградили выдающихся химиков
В рамках XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии были определены победители премии Reaxys Award Russia 2019 выдающимся российским ученым в области химии.
Индикатор вчера в 10:17
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29