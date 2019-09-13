Происшествия

RT на русскомRT на русскомГрузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино. Как заявили в региональной ГИБДД, пострадавших нет.
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Движение на участке трассы А107 полностью восстановлено после обрушения пешеходного перехода

Агентство Москва05:01

Разрушенный в Подмосковье мост сняли с высоты птичьего полета. Видео

Телеканал 360°05:52

Тягач снес надземный пешеходный переход в Подмосковье

РИАМО02:07

Движение на подмосковной трассе, где обрушился переход, восстановлено

РИА Новости05:18

Фото: пешеходный мост обрушился из-за грузовика в Подмосковье

РЕН ТВвчера в 20:51

Дорожники восстановили движение на трассе А-107, где обрушился мост

ТАСС05:29

Бензовоз снес пешеходный мост на трассе под Наро-Фоминском

Подмосковье Сегодня02:01
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

REGNUM 06:20
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Недвижимость

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 05:25
Происшествия

Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору

RT на русском вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Экономика

Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.
Известия 06:32
Политика

МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Фигурное катание

Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 05:47
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Экономика

Греф предложил поднять зарплаты в полиции за счет сокращений

Греф добавил, что снижение зависимости экономики от нефти является необходимым, но не достаточным условием для роста экономики.
REGNUM 05:41
Политика

Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море

Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Футбол

Воспитанник «Спартака» Прудников перешел в «Витебск»

Воспитанник московского «Спартака», нападающий Александр Прудников продолжит карьеру в Белоруссии.
Sport24.ru 06:35
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум рассказал, как чувствует себя после операции

Известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал о том, как чувствует себя после операции.
Петербургский дневник 11 сентября в 08:56
Политика

США передадут России похищенные документы времен Николая II

США передадут России 16 исторических документов за подписью императора Николая II, которые были выкрадены из российских архивов в начале 1990-х.
Газета.Ru 05:42
Политика

Порошенко все же пришел на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20
Авто

Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России

Автоновости дня 11 сентября в 08:43
Происшествия

Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд

Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Автоспорт

Ferrari и Mercedes усомнились в безопасности стандартных деталей

В рамках сокращения расходов команд, Формула 1 намерена с 2021 года запретить им самостоятельно разрабатывать ряд деталей машины.
Motorsport.com Russia вчера в 03:22
Культура

Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"

Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика

Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Игры

Хидео Кодзима действительно озвучил японского учёного в Control

Вскоре после выхода Control от разработчиков из студии Remedy пользователи сети нашли в игре аудиозаписи японского учёного по имени Йошими Токуи, который проводил свои исследования с помощью камер сенсорной депривации.
Игромания.ру 05:20
Кино

Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Автоспорт

«Уильямс» продлил контракт с «Мерседесом» на поставку моторов до 2025-го

Чемпионат 06:13
Наука

На XXI Менделеевском съезде наградили выдающихся химиков

В рамках XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии были определены победители премии Reaxys Award Russia 2019 выдающимся российским ученым в области химии.
Индикатор вчера в 10:17
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
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