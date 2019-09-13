Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино. Как заявили в региональной ГИБДД, пострадавших нет.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Заворотнюк ответила на сообщения о госпитализации Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Футбол Воспитанник «Спартака» Прудников перешел в «Витебск» Воспитанник московского «Спартака», нападающий Александр Прудников продолжит карьеру в Белоруссии.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Шоу-бизнес Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Политика В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Космос Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.

Происшествия Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Общество Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки "Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Космос Робота Федора больше не отправят в космос Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Политика Зеленский сказал, когда увидится с Путиным Как сообщает ФАН, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров с участием Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Гаджеты Huawei готова продать технологию 5G западному покупателю Рен Чжэнфэй, основатель и исполнительный директор Huawei Technologies, заявил, что готов поделиться технологией 5G с потенциальными западными покупателями, сообщает ЕНВ.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Политика В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.