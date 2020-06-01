Происшествия

ТАССТАССГрузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Как сообщило в воскресенье управление общественной безопасности штата, ни один из демонстрантов не был сбит, водитель грузовика арестован.
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В толпу протестующих в Миннеаполисе въехал украинец, поддерживающий Трампа

Комсомольская правда15:10

Появились подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

Газета.Ru14:52

В толпу протестующих в США мог въехать выходец с Украины — Strana.ua

REGNUM06:26

Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

РИА Новости14:18

Въехавшим в толпу в Миннеаполисе на грузовике оказался украинский «атошник» Вечирко

Московский Комсомолец06:16

Стали известны данные об украинце, который таранил толпу протестующих в США

ИА Красная Весна15:22

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в Миннеаполисе

РЕН ТВвчера в 20:03
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
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Общество

В России могут ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Согласно документу в России будут введены штрафы за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра.
News-24.ru вчера в 09:48
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Технологии

Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул

Некоторые эксперты советуют перед этим высушить смартфон, используя различные народные средства, такие как рис, фен и даже пылесос.
ПРАЙМ 19:03
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
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Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
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Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
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Футбол

Черчесов высказался о возобновлении РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 18:10
Политика

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
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Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
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Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО

Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
Экономика сегодня вчера в 05:00
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Общество

Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России

Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
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Представлена спецверсия Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition выпустят в количестве 992 штук.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 15:50
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Общество

Мантуров назвал вероятные сроки начала онлайн-торговли спиртным в России

Министр выразил надежду, что власти в условиях пандемии разрешат онлайн-торговлю спиртным уже в текущем году.
Газета.Ru 20:13
Экономика

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
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Армия и оружие

Ряд учений НАТО был отменен из-за пандемии

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщил, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ряд военных маневров был отменен, в то время как порядок проведения других было решено изменить.
Московский Комсомолец 13:56
Футбол

Футболисты и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными, сообщается на сайте "красно-белых".
РИА Новости 13:47
Общество

Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Происшествия

В Кургане задержан подозреваемый в поджоге 18 автомобилей в автосалоне

REGNUM 16:33
Общество

Associated Press оценило убытки Финляндии от закрытия границ с Россией

«Финляндия и Россия имеют общую 1340-километровую сухопутную границу, по периметру которой расположено несколько контрольно-пропускных пунктов Вероятность того, что граница будет открыта во время летнего туристического сезона, очень мала», — отметили авторы Associated Press.
ПолитРоссия 13:00
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Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
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В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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