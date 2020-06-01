Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко. Он оказался трампистом и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «Страна.ua». Отмечается, что мужчине 35 лет, он живет в городе Отсиго в штате Миннесота.

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

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