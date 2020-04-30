Происшествия
ИзвестияГрузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Прибывшие на место правоохранители обыскали грузовики и обнаружили десятки трупов. Умерли ли все эти люди от коронавируса, выясняется. По данным одного из источников издания, похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за того, что сломались морозильные камеры в здании.
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Общество
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
МедиаПоток вчера в 09:15
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол
«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ
Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.
Soccer.ru вчера в 13:25
Армия и оружие
Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля
Новые лечебницы по указанию президента России военные возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru вчера в 11:02
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Технологии
Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково
Национальная медиа группа, которая выступает совладельцем СТС, «Домашнего», РЕН ТВ, «Пятого канала», 22 апреля 2020 года зарегистрировала дочернюю компанию ООО «НМГ Тех», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.
РБК 01:00
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 28 апреля в 18:15
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
Спорт
Даниил Медведев обыграл Артёма Дзюбу в FIFA 20
Российский теннисист Даниил Медведев победил футболиста "Зенита" Артёма Дзюбу в компьютерной игре FIFA 20.
GoTennis.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко собралась снять фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко ищет возможности разобраться с последствиями своего высказывания о домашнем насилии.
Paparazzi.ru вчера в 11:43
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ 28 апреля в 09:53
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:23
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Больше половины россиян устали от режима самоизоляции
От режима самоизоляции устали больше половины россиян. Такие результаты появились после опроса проекта Дом Mail.ru, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 00:00
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости вчера в 11:14
Кино
Скончался актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Хан
Rambler News Service вчера в 04:36
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Здоровье
Медики Красноярского края получат до 300 тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе минздрава, в апреле зарплата с учетом дополнительных выплат, например, врачей составит 167 - 297 тыс. рублей (в том числе включая от 84 до 213 тыс. рублей стимулирующих выплат), среднего медперсонала от 90 - до 166 тыс. рублей, младшего от 60,5 - до 111 тыс. рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 07:47
Фигурное катание
Бывшая фигуристка поделилась опытом работы с Тутберидзе
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова поделилась опытом работы с именитым отечественным специалистом Этери Тутберидзе.
Газета.Ru вчера в 05:42
Игры
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra вчера в 03:43