Прибывшие на место правоохранители обыскали грузовики и обнаружили десятки трупов. Умерли ли все эти люди от коронавируса, выясняется. По данным одного из источников издания, похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за того, что сломались морозильные камеры в здании.

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

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