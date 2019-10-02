Происшествия
REGNUMГрузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. ДТП произошло в селе Тарасовка на улице Центральная.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Глазунова, которая обнаружила животное. По словам Глазуновой, крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего его сбила машина.Lenta.ru15:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Единоборства
Геннадий Головкин: «Могу быстро нокаутировать Деревянченко»
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что вполне может нокаутировать Сергея Деревянченко в первых раундах.
Sports.ru 07:42
Происшествия
Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек
Во время столкновений с полицией погибли два человека. Еще 200 получили ранения, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.
Российская газета вчера в 18:56
Политика
Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России
Уходящий в отставку посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что у государств были большие планы по развитию двусторонних отношений, однако они сорвались из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Lenta.ru 17:55
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Киберспорт
Lil о Winstrike: «Судьба команды находится под вопросом»
Илья Lil Ильюк сообщил, что Winstrike Team сыграет в открытых квалификациях к MDL Chengdu Major по Dota 2. Он также рассказал, что судьба состава сейчас «находится под вопросом».
CyberSport.ru 07:28
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:00
Общество
Власти Сахалина и бизнес наладят диалог через «окно»
Как сообщили ASTV.RU в пресс-службе регионального правительства, многопрофильный центр будет решать проблемы бизнеса в режиме одного окна .
АСТВ 03:51
Космос
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.
Комсомольская правда 30 сентября в 05:26
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Заместитель начальника народной милиции Эдуард Басурин отметил, что предложенные «формулой» разооружение и разведение вооруженных сил республик Донбасса и Украины также должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР.
Красная весна 01:58
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru вчера в 03:22
Технологии
Huawei приобрела акции британской компании Oxford Sciences Innovation
Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании по инвестированию в научные исследования Oxford Sciences Innovation (OSI), сообщает The Financial Times.
REGNUM 03:34
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
Спорт день за днем 17:56
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
АиФ Челябинск 06:25
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Происшествия
В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа
30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Политика
Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки»
Напомним, накануне в Минске свое согласие дала украинская сторона.
Эхо Москвы 07:30
Футбол
Сергей Семак: «У Смольникова проблема с ребром. Надеюсь, не сломал»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1). — Рады победе.
Спорт-Экспресс 17:57
Общество
Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов
В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.
YakutiaMedia.ru 30 сентября в 05:00
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Известия 17:50
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Игры
СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
Анонимный источник утверждает, что консоли будущего поколения делают ставку на стриминг.
Gmbox.ru 05:49
Политика
Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41