Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Глазунова, которая обнаружила животное. По словам Глазуновой, крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего его сбила машина.

с чего всё началось

Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. ДТП произошло в селе Тарасовка на улице Центральная.

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