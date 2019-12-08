с чего всё началось

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA. С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили израильские истребители Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Политика Семашко: вопрос о цене на российский газ должен быть согласован в ближайшие две недели Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил в воскресенье по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии.

Политика Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо» "Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Политика Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.