Космос
ТАССГрузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA. С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним.
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Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
Семашко: вопрос о цене на российский газ должен быть согласован в ближайшие две недели
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил в воскресенье по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии.
Кино
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Футбол
«Витесс» прервал серию из поражений после ухода Слуцкого
После ухода тренера «Витесс» сразу же прервал неудачную серию. Матч с «Фейеноордом» завершился безголевой ничьей.
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году
«В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 млрд 47 млн руб.», — заявил он.
Единоборства
В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Происшествия
В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом погибшей матери
По информации Udm-Info, мама ребенка с тяжелой формой ДЦП страдала от хронического заболевания, от которого скончалась в своей квартире.
Политика
В Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией
Футбол
ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда «Торпедо»
"Армейцы" сделали предложение «Торпедо» по трансферу 24-летнего футболиста.ЦСКА планирует выкупить Сергеева за 400 тысяч евро.В нынешнем сезоне Сергеев в 25 матчах за "Торпедо" забил 13 голов.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах
Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Авто
Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Экономика
Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.