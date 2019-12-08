Космос

КоммерсантъКоммерсантъГрузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA. Стыковка состоялась на обращенной к Земле стороне модуля Harmony. Команда начинает распаковывать 2,59 т доставленного груза.
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Грузовой корабль Dragon доставил на МКС материалы для научных экспериментов

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Dragon успешно пристыковался к МКС

РИА Новости08:23

Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Газета.Ru09:32

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

News.ru09:14

Dragon успешно состыковался с МКС

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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

ТАСС08:12

Американский космический грузовик Dragon сегодня совершит стыковку с МКС

Эхо Москвы01:32
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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В США оценили новую российскую снайперскую винтовку СВЧ

В США сотрудники издания The National Interest оценили новую российскую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).
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Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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Лукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях.
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Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

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На секторе болельщиков «Спартака» произошла драка во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (в данный момент счёт 0:1, перерыв).
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София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве

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В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

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Четыре человека погибли в аварии с двумя микроавтобусами в Оренбургской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
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Склады бывшего магазина ЦСК полыхают в Петрозаводске

Пока более никакой информации нет, пользователи сетей активно делятся фотографиями и видео происходящего – склады буквально полыхают.
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