Космос
КоммерсантъГрузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский космический корабль Dragon завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA. Стыковка состоялась на обращенной к Земле стороне модуля Harmony. Команда начинает распаковывать 2,59 т доставленного груза.
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Грузовой корабль Dragon доставил на МКС материалы для научных экспериментов
Политическая Экспертиза12:07
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Спорт
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Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
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Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
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Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Общество
Собянин исключил расширение границ Москвы
Футбол
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Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
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Происшествия
В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в аварии с двумя микроавтобусами в Оренбургской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
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Склады бывшего магазина ЦСК полыхают в Петрозаводске
Пока более никакой информации нет, пользователи сетей активно делятся фотографиями и видео происходящего – склады буквально полыхают.