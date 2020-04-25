Космос
КоммерсантъГрузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой состоялся ранее сегодня, 25 апреля. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».
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Комментарии
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Экономика
Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин
Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин.
Российская газета 03:33
Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
Общество
Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.
Интерфакс 05:07
Общество
Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек
Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Общество
В России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
До 12 мая необходимо продлить ограничения, которые ввели в России из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести Татарстан 03:06
Происшествия
В Челябинской области за сутки коронавирусом заболело 65 человек
Наибольших прирост случаев за последние сутки по-прежнему наблюдается в Златоусте. Там инфекция выявлена у 28 человек.
Южноуральская панорама 03:09
Недвижимость
Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%
Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Областная газета вчера в 00:34
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Сябитова оценила слова Семенович о «ничего не зарабатывающих» мужчинах
Аргументы и Факты вчера в 19:41
Общество
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.
Российская газета вчера в 09:33
Политика
75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе
25 апреля 1945 года состоялась легендарная встреча советских и американских военных на реке Эльба.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Общество
Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию
Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости вчера в 10:13
Здоровье
Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Путешествия
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55