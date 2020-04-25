Космос

КоммерсантъКоммерсантъГрузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой состоялся ранее сегодня, 25 апреля. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».
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Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

РБК02:58

Рогозин заявил о новом рекорде по доставке груза с Земли на МКС

ИА Красная Весна04:36

Корабль «Прогресс МС-14» с грузами для МКС доставлен на орбиту

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Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

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Есть контакт: «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

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«Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС

ТАСС02:12

Как «Ракета Победы» готовится к старту на космодроме Байконур

Sputnik Латвия23 апреля в 14:59
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Экономика

Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин

Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин.
Российская газета 03:33
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Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Общество

В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
18
Общество

Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.
Интерфакс 05:07
Общество

Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек

Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Общество

В России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

До 12 мая необходимо продлить ограничения, которые ввели в России из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести Татарстан 03:06
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Происшествия

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболело 65 человек

Наибольших прирост случаев за последние сутки по-прежнему наблюдается в Златоусте. Там инфекция выявлена у 28 человек.
Южноуральская панорама 03:09
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Недвижимость

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Областная газета вчера в 00:34
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
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Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Шоу-бизнес

Сябитова оценила слова Семенович о «ничего не зарабатывающих» мужчинах

Аргументы и Факты вчера в 19:41
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Общество

Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая

Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.
Российская газета вчера в 09:33
Политика

75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

25 апреля 1945 года состоялась легендарная встреча советских и американских военных на реке Эльба.
Газета.Ru 05:08
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Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
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Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
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Экономика

Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ

Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости вчера в 10:13
Здоровье

Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Путешествия

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии

Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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