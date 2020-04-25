Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой состоялся ранее сегодня, 25 апреля. Трансляцию запуска вел «Роскосмос».

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