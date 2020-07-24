Отечественные специалисты обратили внимание на то, что вчера во время стыковки аппарата «Прогресс-15», к Международной Космической Станции, наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени. Об этом объявили сегодня в «Роскосмосе».

У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

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