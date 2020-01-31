Экономика

REGNUMREGNUMГрузовые перевозки РЖД упали ниже прогноза

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Изначально, в прогнозы закладывалось, что погрузка в январе упадет на 3,3%, но происходящее стало продолжением тенденций 2019 года. Так, в декабре показатель сократился на 2%, до 106,7 млн тонн. Шило отметил, что этот процесс может быть вызван падением спроса на уголь и металлы.
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