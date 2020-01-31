Экономика
REGNUMГрузовые перевозки РЖД упали ниже прогноза
Изначально, в прогнозы закладывалось, что погрузка в январе упадет на 3,3%, но происходящее стало продолжением тенденций 2019 года. Так, в декабре показатель сократился на 2%, до 106,7 млн тонн. Шило отметил, что этот процесс может быть вызван падением спроса на уголь и металлы.
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Армия и оружие
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Политика
В Чувашии возбудили дело в отношении главы правительства
В отношении председателя правительства Чувашии Ивана Моторина возбудили дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП («Оскорбление личности»).
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Футбол
Хавбек «Милана» может перейти в «Спартак»
Киберспорт
The Sims 4 продалась тиражом в 20 миллионов копий
Продажи The Sims 4 превысили 20 млн копий совокупно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Гаджеты
Apple выпустила обновление для iPhone 5s и iPhone 6
Компания Apple не забывает поддерживать нормальную работоспособность устройств, выпущенных несколько лет назад.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
Футбол
Росмяч: футболист Тарасов предложил России «национальную идею»
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Апабанка
Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Футбол
Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Общество
Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже
В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Энергетика
Оценена стоимость транзита российского газа через Украину
В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Наука
Химики разработали дешевый спектрофотометр со светодиодами
Химики из Норвичского университета (Великобритания) разработали дешевый спектрофотометр со встроенными светодиодами.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Трамп пригрозил Европе торговой сделкой
Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после заключения торгового соглашения с Китаем, администрация Соединенных Штатов займется интенсивными переговорами с европейскими странами.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»
20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Происшествия