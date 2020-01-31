Экономика
Красная веснаГлава РЖД: рост погрузок в 2020 году составит примерно 3%
Рост объема погрузок в 2020 году составит 2,9%, заявил 31 января журналистам гендиректор холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Алексей Шило. По словам главы «РЖД», «мы в целом вот этот прирост в 2,9% закладывали, исходя из ожиданий, связанных с развитием экономики в стране в 2020 году».
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Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
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Названа зарплата Медведева на новой должности
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Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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