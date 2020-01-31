Экономика

Красная веснаКрасная веснаГлава РЖД: рост погрузок в 2020 году составит примерно 3%

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Рост объема погрузок в 2020 году составит 2,9%, заявил 31 января журналистам гендиректор холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Алексей Шило. По словам главы «РЖД», «мы в целом вот этот прирост в 2,9% закладывали, исходя из ожиданий, связанных с развитием экономики в стране в 2020 году».
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