Известия«Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросыПредприятия 12 самых грязных городов столкнутся с наказанием, если не будут снижать выбросы в атмосферу.ИзвестияРоссийское правительство собирается ввести наказания для предприятий, расположенных в 12 самых грязных городах страны, в числе которых Челябинск, Магнитогорск, Норильск, Нижний Тагил и другие.URA.RuМинприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования.ИзвестияСлужба предлагает применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТагилСити.руVSE42.RUZAB.RUЧита.РуПодробнее о событииПредприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросыТагилСити.ру22:35Воздушная тревожность: «грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросыИзвестия16:01Самое цитируемоеДля компаний в России введут наказание за отказ снижать выбросыEastRussia22:30Правительство РФ готовит новые штрафы для предприятийURA.Ru16:51Предприятия самых грязных городов РФ накажут за отказ снижать выбросыРЕН ТВ20:39Загрязняющим предприятиям Читы грозят штрафы, если они не снизят количество выбросовйZAB.RU18:09Новокузнецкие предприятия начнут платить в разы больше за отказ снижать выбросыVSE42.RU21:25«Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросыИзвестия16:01Показать ещёОценить4Поделиться