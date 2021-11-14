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«Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы

Предприятия 12 самых грязных городов столкнутся с наказанием, если не будут снижать выбросы в атмосферу.
Известия
Российское правительство собирается ввести наказания для предприятий, расположенных в 12 самых грязных городах страны, в числе которых Челябинск, Магнитогорск, Норильск, Нижний Тагил и другие.
URA.Ru
Минприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования.
Известия
Служба предлагает применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100.
Известия

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Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы
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