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REGNUM
REGNUM

Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»

Грымов назвал фарсом судебный процесс по делу Ефремова и отметил, что именно адвокат Пашаев «превратил человеческую драму в клоунаду». Режиссер предположил, что это связано с гибелью родственников адвоката по вине пьяного водителя.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Гибель семьи Пашаева в ДТП отразилась на деле Ефремова

Настоящая беда — что Михаилу Ефремову делать с самим собой теперь, после всех этих недель какой-то шизофренической свистопляски и игры в «верю — не верю»: когда сначала ты признаешься в преступлении и раскаиваешься, а на следующий день заявляешь, что невиновен, что это был не ты, что во всем виноваты «энергетические дыры», неведомые хакеры и бог знает что еще.
Московский Комсомолецвчера в 12:18
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Режиссер Грымов предположил, что на работу Пашаева по делу Ефремова влияла личная трагедия

Телеканал 360°01:18
Московский Комсомолец

Гибель семьи Пашаева в ДТП отразилась на деле Ефремова

Московский Комсомолецвчера в 12:18
News.ru

Грымов оценил работу Пашаева на процессе

News.ru22:13
ФедералПресс

Грымов обвинил Пашаева в превращении дела Ефремова в клоунаду

ФедералПресс21:53
Life.ru

«Уничтожить пьяного водилу». Режиссёр Грымов объяснил обвинительный приговор Ефремову личной трагедией его адвоката

Life.ru21:50
РИА Новости

«Уничтожить пьяного водилу»: Грымов объяснил действия Пашаева

РИА Новости21:13
Lenta.ru

Действия адвоката Ефремова объяснили желанием «уничтожить пьяного водилу»

Lenta.ru00:37

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
1,4K

Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, Вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом.
Российская газета01:35

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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