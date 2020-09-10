Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»
Грымов назвал фарсом судебный процесс по делу Ефремова и отметил, что именно адвокат Пашаев «превратил человеческую драму в клоунаду». Режиссер предположил, что это связано с гибелью родственников адвоката по вине пьяного водителя.В источнике
С чего всё началось
Гибель семьи Пашаева в ДТП отразилась на деле Ефремова
Настоящая беда — что Михаилу Ефремову делать с самим собой теперь, после всех этих недель какой-то шизофренической свистопляски и игры в «верю — не верю»: когда сначала ты признаешься в преступлении и раскаиваешься, а на следующий день заявляешь, что невиновен, что это был не ты, что во всем виноваты «энергетические дыры», неведомые хакеры и бог знает что еще.
Московский Комсомолецвчера в 12:18
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