Политика

REGNUMREGNUMГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
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Грызлов рассказал об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными

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Суд отпустил по УДО фигуранта дела о покушении на депутата Госдумы

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Рост цен на яблоки в июне может быть связан с задержками поставок в Россию из-за коронавируса, считают в Национальном союзе производителей плодов и овощей.
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