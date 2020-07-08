Политика
REGNUMГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Российская газета 07:45
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Шоу-бизнес
Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале
Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
Игры
Digital Foundry: многие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X сохранят стандарт в 30 FPS
Специалист Digital Foundry Ричард Лидбеттер заявил, что большинство сюжетных игр для PlayStation 5 и Xbox Series X будут работать при 30 FPS.
CyberSport.ru 13:50
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса
Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
Live24 12:26
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Общество
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Авто
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross
Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
Российская газета 03:00
Экономика
Эксперты объяснили рост цен на яблоки в июне
Рост цен на яблоки в июне может быть связан с задержками поставок в Россию из-за коронавируса, считают в Национальном союзе производителей плодов и овощей.
ТАСС 14:35
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Шоу-бизнес
«Беременная» Анна Хилькевич пошла гулять с подружками без штанов
Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram фото вместе с подругами, на котором она пошла прогуляться якобы без штанов и беременная.
Невские Новости 06 июля в 09:15
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском 15:58
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Экономика
Инфляция в России в июне замедлилась до 0,2%
Инфляция в России в июне текущего года замедлилась до 0,2% против 0,3% в мае.
ТАСС 12:01
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Футбол
Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03