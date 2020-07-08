Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

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