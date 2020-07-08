Политика

REGNUMREGNUMГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
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Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными

РБК16:35

Грызлов рассказал об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными

Коммерсантъ14:59

Грызлов призвал к дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса

ТАСС14:01

Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Интерфакс14:19

Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу

RT на русском14:14

Киев заявил о готовности обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех»

Газета.Ru16:10

Украина заявила о готовности обменять всех на всех с Донбассом

Lenta.ru16:34
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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

РИА Новости 17:32
Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Культура

«„Усадьбе Jazz“ грозит банкротство». Президент фестиваля впервые рассказала о финансовых проблемах из-за пандемии

В программе «Би Коз» Михаил Козырев неоднократно рассказывал о российском open-air «Усадьба Jazz».
Дождь 16:55
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Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины

Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Армия и оружие

Генерал ВС США назвал бездоказательной версию о сговоре РФ с талибами

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что версия о существовавшем якобы сговоре РФ с талибами является бездоказательной.
ФАН вчера в 22:35
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Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Авто

Компания Kia раскрыла цены на обновлённый K5 2021 года

Лезги газет 16:35
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Происшествия

Адвокат потерпевших: историк Соколов мог скрыться во Франции

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы потерпевшей стороны, обратила внимание на то, что в материалах есть сведения о звонках обвиняемого в посольство Франции в день убийства девушки.
Коммерсантъ 09:48
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru 16:02
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Гаджеты

Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру вчера в 12:09
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Гаджеты

Redmi Note 8 Pro назван самым популярным смартфоном в России

В первой десятке оказались также Samsung Galaxy A10 и Galaxy A50 на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 на 64 Гб, iPhone Xr на 64 Гб, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 01:07
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
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Общество

В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м

В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv вчера в 07:24
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Космос

Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon

ИА Красная Весна 16:47
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Футбол

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
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Футбол

«Уфа» одержала победу над «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты "Уфы" в гостях обыграли соперников из "Ростова" в матче 27 тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт 15:33
Происшествия

Полпред Ингушетии в Калининграде подозревается в убийстве

Подозреваемым является полпред Ингушетии в регионе- Хаваж Хашиев.
ИА Красная Весна 16:30
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Общество

Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM 05:12
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Общество

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Известно, что представительство Spotify появилось в РФ еще в 2014 году, однако запуск сервиса несколько раз откладывали.
Известия 17:10
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Происшествия

В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы

В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
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Происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
Российская газета 07:45
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