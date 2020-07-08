Политика

REGNUMREGNUMГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
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Грызлов рассказал об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными

Коммерсантъ14:59

Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену удерживаемыми лицами

Известия14:50

Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Интерфакс14:19

Украина заявила о готовности обменять всех на всех с Донбассом

Lenta.ru16:34

Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу

RT на русском14:14

Киев заявил о готовности обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех»

Газета.Ru16:10

Грызлов призвал к дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса

ТАСС14:01
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Происшествия

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 21:08
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Общество

В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
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Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК 19:28
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
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Космос

Каталог возможных мест внеземного разума выпустили астрономы

Сотрудничающая с НАСА компания Breakthrough Listen обнародовала список объектов для астрономов, ищущих признаки техносигналов и внеземного разума.
LentaChel.ru вчера в 09:33
Наука

Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва 09:54
Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против F-16

Lenta.ru вчера в 08:57
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Происшествия

В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости 20:53
Фигурное катание

Бережная рассказала, почему не состоялся ее брак с Сихарулидзе

CT news 07:48
Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
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Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия 18:34
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Общество

Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности

Lenta.ru 19:31
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Происшествия

Более 500 сахалинцев четвертый день ищут пропавшую девочку

Девочка была легко одета, люди ищут ребенка круглыми сутками, сменяют друг друга, чтобы не останавливать поиски.
РИА Сахалин-Курилы 21:16
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило в четверг 12 миллионов.
Московский Комсомолец 21:49
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Космос

В ОАЭ оценили стоимость полета своего космического аппарата на Марс

Стоимость миссии «Надежда-Марс» составила почти $735 миллионов, заявил министр Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль-Гергави 7 июля во время брифинга для журналистов, сообщает эмиратское издание The National.
ИА Красная Весна вчера в 13:33
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Tvoe-avto.com 15:51
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова

REGNUM вчера в 09:01
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Футбол

«Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото

Руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию, сообщает официальный сайт «Ростова».
Чемпионат 21:36
Политика

Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии

Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08
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Футбол

Болгарские футболисты массово заразились коронавирусом во время матча

Сразу 19 футболистов в Болгарии подхватили коронавирус во время домашнего матча.
Телеканал 360° вчера в 04:26
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
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Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
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Происшествия

На Сахалине начальника поискового отряда МЧС поймали на взятках

Южно-Сахалинск, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.
REGNUM 20:48
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