Политика

CT newsCT newsГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Борис Грызлов, занимающий должность политического представителя Российской Федерации в группе по урегулированию ситуации на Украине, прокомментировал ситуацию с обменом между Киевом и Донбассом.
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Газета.Ru16:10

Украина заявила о готовности обменять всех на всех с Донбассом

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Известия14:50

Грызлов призвал к дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса

ТАСС14:01
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Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
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Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

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