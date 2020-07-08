Борис Грызлов, занимающий должность политического представителя Российской Федерации в группе по урегулированию ситуации на Украине, прокомментировал ситуацию с обменом между Киевом и Донбассом.

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Политика Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 104

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Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 158

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