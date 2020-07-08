Политика
CT newsГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Борис Грызлов, занимающий должность политического представителя Российской Федерации в группе по урегулированию ситуации на Украине, прокомментировал ситуацию с обменом между Киевом и Донбассом.
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Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс 17:23
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Политика
СМИ Германии: Путин не позволит Западу унижать Россию
Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.
HotGeo 06:00
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru 16:50
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 15:35
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
ИА Красная Весна 16:47
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре
Srnsk вчера в 20:24
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru 12:29
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 14:19
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Армия и оружие
Поляки захотели дружить с Россией, узнав о возможностях ЗРК С-500
Политическая Экспертиза 13:29
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Космос
Обнаружена недостающая половина массы Вселенной
Куда-то подевалось примерно половина обычной материи - так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов - протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.
Комсомольская правда 06 июля в 14:03
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09