Политика
CT newsГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Борис Грызлов, занимающий должность политического представителя Российской Федерации в группе по урегулированию ситуации на Украине, прокомментировал ситуацию с обменом между Киевом и Донбассом.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:49, Ашберн
Футбол
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере
Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости 18:07
Происшествия
Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни Мартин Бек
Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни Мартин Бек.
РЕН ТВ 06 июля в 05:31
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия
В Сербии во время протестов пострадали журналисты
В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.
Известия 19:47
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ 06 июля в 23:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Транспорт
В России предложили ввести новые штрафы для водителей
Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации.
Тарантас Ньюс вчера в 12:18
Общество
В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни
С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне.
Lenta.ru 20:10
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Прошедшей ночью военная авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара атаковала авиабазу Эль-Ватыя, которая находится в 100 км к юго-западу от Триполи.
ToDay News Ufa 06 июля в 10:49
Общество
Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал легкие и сердце наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом.
РИА Новости 15:29
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Кино
Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой
Российская газета 04:22
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Экономика
Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
Происшествия
Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
Футбол
«Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд
Московский "Спартак" не побеждает в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
Газета.Ru 20:42
Происшествия
Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках
Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51