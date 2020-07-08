Политика

CT newsCT newsГрызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Борис Грызлов, занимающий должность политического представителя Российской Федерации в группе по урегулированию ситуации на Украине, прокомментировал ситуацию с обменом между Киевом и Донбассом.
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Грызлов рассказал об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными

Коммерсантъ14:59

Грызлов призвал к дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса

ТАСС14:01

Украина заявила о готовности обменять всех на всех с Донбассом

Lenta.ru16:34

Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР

Интерфакс14:19

Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу

RT на русском14:14

Киев заявил о готовности обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех»

Газета.Ru16:10

Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену удерживаемыми лицами

Известия14:50
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru 20:31
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Футбол

Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере

Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.
РИА Новости 18:07
Происшествия

В Казани локализовали пожар на нефтебазе «Татнефтепродукта»

REGNUM 19:58
Происшествия

Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни Мартин Бек

Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни Мартин Бек.
РЕН ТВ 06 июля в 05:31
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Происшествия

В Сербии во время протестов пострадали журналисты

В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.
Известия 19:47
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ 06 июля в 23:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
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Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
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Транспорт

В России предложили ввести новые штрафы для водителей

Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации.
Тарантас Ньюс вчера в 12:18
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Общество

В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни

С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне.
Lenta.ru 20:10
Политика

Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
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Здоровье

Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался кислородный баллон

Известия 18:22
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Армия и оружие

Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Прошедшей ночью военная авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара атаковала авиабазу Эль-Ватыя, которая находится в 100 км к юго-западу от Триполи.
ToDay News Ufa 06 июля в 10:49
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Общество

Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал легкие и сердце наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом.
РИА Новости 15:29
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Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Кино

Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой

Российская газета 04:22
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Футбол

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

РБК вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Экономика

Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.
ТАСС 17:39
Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
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Происшествия

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
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Происшествия

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
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Футбол

«Спартак» не побеждает в четырех матчах подряд

Московский "Спартак" не побеждает в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
Газета.Ru 20:42
Происшествия

Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках

Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
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