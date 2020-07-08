Борис Грызлов, занимающий должность политического представителя Российской Федерации в группе по урегулированию ситуации на Украине, прокомментировал ситуацию с обменом между Киевом и Донбассом.

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Футбол Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.

Происшествия В Сербии во время протестов пострадали журналисты В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.

Политика Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 106

Транспорт В России предложили ввести новые штрафы для водителей Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации. 20

Общество В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне.

Политика Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно. 266

Здоровье Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты. 29

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 306

Экономика Forbes: состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд Состояние самого богатого в мире человека Джеффа Безоса достигло рекордных $180 млрд на фоне роста стоимости акций его компании Amazon.

Политика Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России. 348