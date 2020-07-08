Политика
Комсомольская правдаГрызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными
Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об итогах заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил полпред РФ Борис Грызлов.
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Киев заявил о готовности обменять пленных с ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех»
Газета.Ruвчера в 16:10
Грызлов заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР
Интерфаксвчера в 14:19
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Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Здоровье
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
В Монголии и Китае зафиксировали вспышки бубонной чумы — опасного заболевания, которое в прошлом уносило миллионы жизней.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала редкое фото с тремя детьми и супругом
Алсу является счастливой мамой трех детей, которых родила в браке с Яном Абрамовым.
Вокруг ТВ вчера в 13:32
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
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Metaratings 01:34
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24
Культура
The CW толерантный: новой Бэтвумен станет темнокожая актриса
Актриса в сериале телеканала The CW наденет костюм Бэтвумен, но в качестве совершенно новой героини Райан Уайлдер, сообщает «Канобу».
Moi-portal.ru 01:15
Происшествия
Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских
В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
ToDay News Ufa вчера в 23:49
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
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Коммерсантъ 01:58
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
Наука
Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами
Evo-rus.com 01:47
Происшествия
Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки
Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
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Известия вчера в 20:40
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия
СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока
Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК 02:28
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Происшествия
В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских
Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55