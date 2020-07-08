Киев отказался от договоренностей по обмену пленными с ДНР и ЛНР. Об итогах заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил полпред РФ Борис Грызлов.

Грызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными

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