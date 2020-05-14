Политика
РИА НовостиГрызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня
По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
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Футбол
Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ
Следующий исполком УЕФА состоится 27 мая, на нем планируют принять ряд важных решений, которые касаются чемпионатов и еврокубков.
ТАСС Спорт вчера в 17:25
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС вчера в 20:00
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК вчера в 21:01
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
Музыка
BTS приглашают поклонников на платный концерт
Popcake вчера в 07:03
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня вчера в 06:29
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в РФ
Напомним, что споры о низком уровне смертности в РФ начались после публикаций зарубежных изданий, которые пытались уличить правительство России в сокрытии реальных цифр.
Live24 вчера в 14:48
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Общество
Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса
Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Экономика
Российские женщины богатеют быстрее мужчин
Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%.
URA.Ru вчера в 19:08
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
Общество
Рособрнадзор объявил дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор предполагает, что сдача единых экзаменов начнется не ранее 19 июня.
Педсовет вчера в 13:36
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Здоровье
Минобороны завершило строительство медцентра на Камчатке
Специалисты Военно-строительного комплекса завершили строительство многофункционального медицинского центра Минобороны России в Петропавловск-Камчатском на 60 койко-мест.
Известия 01:07
Футбол
Это’О назвал Роналдо лучшим форвардом в истории мирового футбола
Лучше всех был Роналдо, феномен. Испытываю к нему огромное уважение и восхищение.
Чемпионат вчера в 21:54
Происшествия
Сотрудники алтайского казначейства массово утаивали свое имущество
Прокуратура добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 22 сотрудников управления Федерального казначейства по Республике Алтай, которые представили неполные сведения о доходах и имуществе и нарушили антикоррупционное законодательство.
Первое антикоррупционное СМИ 00:08