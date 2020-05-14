Политика

Газета.RuГазета.RuГрызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. "Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Грызлов заявил об отказе Киева вести диалог с представителями Донбасса

РБК17:10

Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Lenta.ru16:51

Грызлов рассказал о поощрении обстрелов Донбасса на Украине

РИА Новости16:14

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

Газета.Ru17:08

Грызлов: видеоконференция контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции Киева

ТАСС15:52

ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе

Интерфакс15:40

Грызлов заявил о схожести нынешней украинской власти с прошлой

Известия16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
29
Общество

В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
9111.ru 05:03
36
Здоровье

В Петербурге коронавирусный пациент вылечился с помощью плазмы крови

В Петербурге получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с коронавирусной инфекцией.
Поребрик.Медиа 21:26
16
Здоровье

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
657
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
4,2K
Культура

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив»

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив» - новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино.
Эхо Москвы 23:08
Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru 16:27
1
Гаджеты

Аналитики определили самый популярный Android-смартфон в мире

NewInform 14:07
36
Общество

В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
10
Здоровье

Карантин грозит нескольким районам Саратовской области

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
9
Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
63
Общество

СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
1,5K
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
333
Здоровье

Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 865

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:22
54
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
656
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Газета.Ru 15:31
2
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
664
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
125
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,3K
Футбол

«Торпедо-БелАЗ-2» – «Городея-2»: как завершится поединок?

В четверг 14 мая в резервной лиге чемпионата Беларуси состоится матч «Торпедо-БелАЗ-2» – «Городея-2», прогноз на который мы предлагаем далее.
Все про Спорт ру вчера в 05:54
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,5K
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
7
Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
290
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
727
Футбол

Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Говорит Москва 13:55
Единоборства

Орловский победил Линса на UFC Fight Night 171

В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (Флорида) проходит турнир UFC Fight Night 171.
Metaratings вчера в 22:00
Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва вчера в 07:42
59
Экономика

В Самарской области увеличен прожиточный минимум

Установлена величина прожиточного минимума в Самарской области за первый квартал текущего года.
Коммерсантъ Самара 07:02
8
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
2
Киберспорт

Bethesda анонсировала бесплатные выходные в игре Fallout 76

ИнфоСМИ 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное