Политика
Газета.RuГрызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. "Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
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Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Общество
В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
9111.ru 05:03
Здоровье
В Петербурге коронавирусный пациент вылечился с помощью плазмы крови
В Петербурге получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с коронавирусной инфекцией.
Поребрик.Медиа 21:26
Здоровье
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США
В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Культура
Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив»
Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив» - новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино.
Эхо Москвы 23:08
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Общество
В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
Здоровье
Карантин грозит нескольким районам Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
Происшествия
На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
Здоровье
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 865
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:22
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru 15:31
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Футбол
«Торпедо-БелАЗ-2» – «Городея-2»: как завершится поединок?
В четверг 14 мая в резервной лиге чемпионата Беларуси состоится матч «Торпедо-БелАЗ-2» – «Городея-2», прогноз на который мы предлагаем далее.
Все про Спорт ру вчера в 05:54
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Футбол
Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Говорит Москва 13:55
Единоборства
Орловский победил Линса на UFC Fight Night 171
В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (Флорида) проходит турнир UFC Fight Night 171.
Metaratings вчера в 22:00
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва вчера в 07:42
Экономика
В Самарской области увеличен прожиточный минимум
Установлена величина прожиточного минимума в Самарской области за первый квартал текущего года.
Коммерсантъ Самара 07:02
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43