Политика
Газета.RuГрызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. "Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
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Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Футбол
Андрей Аршавин рассказал, как «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году
Экс-игрок петербургского клуба «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о матче 12-летней давности с французским «Марселем».
Петербургский дневник 17:36
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Вести.Ru 15:29
Экономика
Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен
Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Футбол
Антон Миранчук отреагировал на уход Семина
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru 13:36
Происшествия
В Ленинградской области произошёл пожар в здании торгового комплекса
В МЧС сообщили, что в здании торгового комплекса в Ленинградской области произошло возгорание.
RT на русском 17:57
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Происшествия
Под Воронежем активистку заподозрили в оправдании терроризма
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района, подозреваемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Обозреватель Врн 10:53
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Кино
Опубликован трейлер сериала «Сквозь снег»
Inc-news.ru 15:39
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Армия и оружие
В 57-й бригаде ВСУ началась паника: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 82-мм минометов район н. п. Широкая Балка.
Rusvesna.su 09:15
Экономика
Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции
В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
Российская газета 04:58
Здоровье
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
Происшествия
СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня 05:10
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Армия и оружие
Двенадцатый самолет с российскими военными вернулся из Италии
В России приземлился 12-й самолет ВКС с вернувшимися из Италии российскими военными, которые помогали бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру 16:48
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына Роберта с днем рождения. Видео!
По случаю празднования дня рождения сына Ляйсан Утяшева опубликовала в своем инстаграме ролик, в котором собраны редкие семейные фотографии и отрывки видеозаписей с участием Роберта.
ОК! 13:26
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00