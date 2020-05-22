Политика
Газета.RuГрызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.
— Борис Грызлов, российский политикРИА Новости 15:45
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Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Политика
США собираются выйти из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что собирается выйти из Договора по открытому небу, но оставляет возможность возобновить его - на новых условиях.
ANNA-News вчера в 17:16
Происшествия
Прокуратура отказалась признать потерпевшим срочника Шамсутдинова
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве.
Ридус 06:04
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Экономика
Испанская Repsol передумала участвовать в проекте «Газпром нефти»
Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке Repsol уведомила «Газпром нефть», что не будет участником планируемого совместного предприятия на полуострове Гыдан.
Компания 17:06
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.
Lenta.ru 20:01
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
Хоккей
Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
RT на русском 16:43
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
В апреле глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил ужесточить ответственность за пожары в населенных пунктах.
Коммерсантъ 22:20
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News 10:27
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:34
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Политика
Белый дом обсуждал возможность испытания ядерного оружия
Власти Соединённых Штатов обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
News.ru 22:10
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
Экономика
Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Власти КНР впервые за долгие годы не станут ставить цели по росту национальной экономики.
Народные новости 13:51
Культура
Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru 13:52
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25