Политика
Газета.RuГрызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.
— Борис Грызлов, российский политикРИА Новости 15:45
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Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 18:13
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 10:52
Игры
Обзор Minecraft Dungeons. Ни mine, ни craft, ни dungeons
Story Mode рассказывала совсем банальную историю о борьбе добра со злом и силе дружбы, да и новая Minecraft Dungeons нарративом напоминает сказку.
Игромания.ру 10:15
Общество
Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Замана вчера в 17:31
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Авто
Ford прекращает производство двух моделей
Автоновости дня 02:04
Происшествия
В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
За сутки в Забайкальском крае зарегистрированы 43 новых случая заражения COVID-19, с начала пандемии в регионе выявлено 727 случаев заболевания, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Происшествия
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
Здоровье
В Бразилии рекордными темпами растет число зараженных коронавирусом
В Бразилии зафиксировали рекордный показатель за весь период эпидемии — число заразившихся COVID-19 за сутки превысило 19,9 тыс. Об этом свидетельствует официальная статистика национального Министерства здравоохранения.
Росбалт вчера в 14:17
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40
Экономика
«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
Происшествия
Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова
Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты прокомментировал «избиение» ее бывшего мужа
Московский Комсомолец вчера в 10:48
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Происшествия
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
РИА Новости 05:58
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к выборам осенью
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли выборы по украинскому законодательству, заявил представитель Украины в контактной группе Алексей Резников 22 мая в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера».
ИА Красная Весна 17:32
Киберспорт
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: «Ведьмак 3», Prince of Persia: The Forgotten Sands, Forza Motorsport, Vagrant Story
5 лет назад — The Witcher 3: Wild Hunt (19 мая 2015) Трудно поверить, но у «Дикой охоты» в этом году первый юбилей: 19 мая проекту стукнуло пять лет.
Игромания.ру вчера в 08:25
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47