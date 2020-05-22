Политика

Газета.RuГазета.RuГрызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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Борис Грызлов
При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.
— Борис Грызлов, российский политикРИА Новости 15:45

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