Политика
РБКГрызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу
По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов. Его слова передает «РИА Новости».
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При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.
— Борис Грызлов, российский политикРИА Новости вчера в 15:45
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