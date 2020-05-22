При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.

По итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не было принято никаких решений, а Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов. Его слова передает «РИА Новости».

Грызлов заявил о деструктивной позиции Киева по Донбассу

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