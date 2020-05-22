Политика
Газета.RuГрызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня.
— Борис Грызлов, российский политикРИА Новости вчера в 15:45
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН вчера в 06:32
Политика
Небензя напомнил о причинах присоединения Крыма
К референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году привели события в Киеве, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РБК вчера в 02:00
Армия и оружие
«Северная верфь» спустила на воду фрегат «Адмирал Головко»
В пятницу, 22 мая, завод "Северная верфь" спустил на воду фрегат "Адмирал Головко". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Piter.tv вчера в 09:15
Футбол
АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» саудовскими инвесторами
Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила покупку "Ньюкасла" саудовскими инвесторами, сообщает Mirror. Сумма сделки составила £300 млн.
Газета.Ru вчера в 03:05
Общество
В Подмосковье отменен пропускной режим
С 23 мая в Подмосковье отменяется пропускной режим. Об этом в своем Instagram заявил глава региона Андрей Воробьев.
Российская газета вчера в 11:26
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
МЧС направило в правительство предложения по ужесточению уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании травы.
Коммерсантъ вчера в 22:20
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Общество
«Северный поток» вывели из-под газовой директивы ЕС на 20 лет
Немецкий регулятор освободил газопровод "Северный поток-2" от применения положений газовой директивы ЕС на 20 лет, сообщается на сайте оператора.
Ruposters.ru 20 мая в 11:46
Здоровье
Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса
По словам ученых, во время пандемии смертность от болезней печени резко увеличилась - около 80% больных циррозом умерли от заболеваний легких.
Сайт интересных новостей вчера в 14:49
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя
В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя.
Piter.tv вчера в 05:29
Кино
«Мои планы и 2020 год»: в Twitter шутят над коронавирусом
РБК 20 мая в 09:28
Общество
За сутки в Якутске зафиксированы 75 случаев заражения коронавирусом
Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, растет количество зараженных в городе Якутске — 75 случаев на сегодня, 23 мая.
ИА ЯСИА вчера в 23:19
Хоккей
Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
RT на русском вчера в 16:43
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 21 мая в 08:52
Шоу-бизнес
Галкин выложил романтичное видео с Пугачевой
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Галкина появилось романтичное видео.
WomanHit.ru 21 мая в 03:33
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Общество
В Челябинской области может завершиться самоизоляция
Как сообщала «Губерния», накануне губернатор Алексей Текслер заявил о том, что Челябинская область на 68 месте в России по заболеваемости коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 01:34
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Шоу-бизнес
«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте
Lisa.ru вчера в 04:00
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом
Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44