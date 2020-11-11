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Газета.Ru
Газета.Ru

Грызлов: предложения Киева по Донбассу противоречат Минским соглашениям

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Вариант дорожной карты по урегулированию ситуации в Донбассе, который представил Киев, полностью противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям и может рассматриваться как шаг к полному отказу от них, заявил журналистам полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новостивчера в 12:41
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РЕН ТВ

Грызлов завил о полном отказе Украины от Минских соглашений

РЕН ТВвчера в 14:47
Газета.Ru

Грызлов: предложения Киева по Донбассу противоречат Минским соглашениям

Газета.Ruвчера в 13:55
РИА Новости

Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

РИА Новостивчера в 12:41
Взгляд.ру

Грызлов заявил о шаге Киева к полному отказу от Минских соглашений

Взгляд.рувчера в 13:01
Известия

Грызлов охарактеризовал предложенный Киевом план действий по Донбассу

Известиявчера в 12:45
ТАСС

Грызлов заявил, что предложения Киева по Донбассу направлены на ревизию минских соглашений

ТАССвчера в 12:41
Lenta.ru

В России объявили о полном отказе Украины от Минских соглашений

Lenta.ruвчера в 13:48

Мурашко: число бригад неотложной помощи в регионах увеличивается для снижения нагрузки

Количество бригад неотложной помощи увеличивается в связи с ростом нагрузки на станции скорой помощи в регионах как из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так и ввиду другой плановой работы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: число бригад неотложной помощи в регионах увеличивается для снижения нагрузки
ТАССвчера в 06:37

NASA сертифицировала Crew Dragon для регулярных полетов на МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX получил сертификацию американского космического агентства NASA для регулярной доставки людей на Международную космическую станцию (МКС), 10 ноября сообщила пресс-служба NASA.
ИА Красная Веснавчера в 13:06

RealClearPolitics опровергло снижение числа выборщиков у Байдена

Ранее в среду сообщалось, что RealClearPolitics пересмотрело предварительные результаты Джо Байдена на выборах президента США и отняло у демократа 20 голосов выборщиков, лишив его тем самым вероятной победы.
Известиявчера в 00:39

Руководителей Нижегородского водоканала задержали по подозрению во взятках

Генерального директора предприятия Николая Николюка и еще шестерых должностных лиц задержали по подозрению в организации преступного сообщества (ОПГ, ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Коммерсантъвчера в 09:03

Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде продадут на аукционе

Мероприятие будет транслироваться для зрителей в прямом эфире На аукционе в Беверли Хиллз 3 декабря будет продан пистолет Джеймса Бонда из первого фильма франшизы под названием «Доктор Ноу».
Центральная Служба Новостейвчера в 14:08

Счетная палата выявила неэффективное расходование средств Резервного фонда

В 2018 году правительство приняло 150 решений о необходимости использовать Резервный фонд, и только в 16 решениях приводились финансовые расчеты о влиянии выделенных средств на достижение целей госпрограмм.
Газета.Ru16:05

СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов был арестован Службой национальной безопасности республики по обвинению в организации незаконного собрания, передает ТАСС со со ссылкой на его помощника Гегама Петросяна.
Газета.Ru16:49

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе

Байден добавил, что будет президентом для всей нации независимо от того, кто к какой партии принадлежит: "Я клянусь быть президентом, который стремится не разделять, а объединять — который не видит красных штатов и синих штатов, а видит только Соединенные Штаты".
Snob.ru8 ноября в 04:39

Росреестр рассекретил подмосковную недвижимость сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки

В свою очередь неназванный источник интернет-издания в Росреестре уточнил, что имена членов семьи Чайки вернули в ЕРГН после того, как он в январе этого года покинул пост генерального прокурора и лишился статуса особо охраняемой персоны.
Эхо Москвывчера в 10:29