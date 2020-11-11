Грызлов: предложения Киева по Донбассу противоречат Минским соглашениям
Вариант дорожной карты по урегулированию ситуации в Донбассе, который представил Киев, полностью противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
Предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям и может рассматриваться как шаг к полному отказу от них, заявил журналистам полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новостивчера в 12:41
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