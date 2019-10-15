Политика
RT на русскомГрызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
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Футбол
Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Чемпионат 07:25
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости 14:47
Шоу-бизнес
Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса
Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа еще в 2001 году.
StarHit.ru 09:00
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Ореанда-Новости 14:44
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Общество
Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США
Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.
Газета.Ru 16:26
Здоровье
Минздрав подготовил памятку о получении «Диазепама» и «Клобазама» для детей
Минздрав России подготовил подробную памятку для родителей тяжелобольных детей, в которой содержится необходимая информация о получении незарегистрированных в РФ лекарств как для тех родителей, у которых уже есть заключение врачебной комиссии и консилиума, так и для тех, у кого пока нет необходимых документов.
ТАСС 17:02
Политика
Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru 16:34
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Футбол
Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021
Московский Комсомолец 15:46
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец 04:25
Культура
В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова
Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания 08:45
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
РИА Новости 15:10
Политика
Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн
REGNUM вчера в 13:36
Политика
Авторов фильма о крушении MH17 внесли в базу украинского «Миротворца»
Европейских авторов документального фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Известия 14:37
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru 06:28
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс 10:12