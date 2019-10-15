Политика

RT на русскомRT на русскомГрызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
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Грызлов заявил, что Киев вновь сорвал разведение сил и средств в Донбассе

ТАСС11:17

В России предупредили об угрозе обострения ситуации в Донбассе

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Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Петровском и Золотом

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Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

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RT на русском11:51

Грызлов: контактная группа будет развивать диалог между Киевом и Донбассом

РИА Новости11:22
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
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Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.
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Минздрав России подготовил подробную памятку для родителей тяжелобольных детей, в которой содержится необходимая информация о получении незарегистрированных в РФ лекарств как для тех родителей, у которых уже есть заключение врачебной комиссии и консилиума, так и для тех, у кого пока нет необходимых документов.
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Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
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Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021

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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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Lenta.ru 12:43
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова

Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
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Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
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Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
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Авторов фильма о крушении MH17 внесли в базу украинского «Миротворца»

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Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
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