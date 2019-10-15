Политика

RT на русскомRT на русскомГрызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
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