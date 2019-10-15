Политика
RT на русскомГрызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
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Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
RT на русском 08:43
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 14:49
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник 03:06
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 10:45
Происшествия
Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео
В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.
Вести.Ru 01:58
Здоровье
В Магадане выявили 38 случаев рака груди за девять месяцев 2019 года
MagadanMedia.ru 21:31
Происшествия
Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии
В нескольких городах Каталонии во второй половине вторника, 16 октября, произошли беспорядки и столкновения между полицией и протестующими.
РБК 19:21
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать слухи о внебрачном сыне
Известный хореограф отказался комментировать слухи о наличии у него внебрачных детей.
OAnews вчера в 12:37
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Культура
Букеровскую премию 2019 вручили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию вручают с 1969 года, это одна из самых престиж наград в области литературы на английском языке.
Мир фантастики 12:47
Шоу-бизнес
Волочкова назвала омерзительным спектакль Серебренникова с обнаженкой
Постановку балерина посмотрела в «Гоголь-центре». Волочкова назвала увиденное омерзительным эпатажем, а не искусством.
Культуромания 14:52
Авто
На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Автоновости дня вчера в 02:54
Армия и оружие
Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории.
Российская газета 22:22
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Общество
Охранник и бухгалтер признаны самыми скучными профессиями
Жители России в рамках опроса назвали самые скучные, по их мнению, профессии.
Smolnarod.ru 03:09
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
В Новочеркасске задержали главу администрации Игоря Зюзина
В Новочеркасске правоохранительные органы задержали главу администрации города Игоря Зюзина. Об этом стало известно вечером, 15 октября.
Ёрш 14:45
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну
ФедералПресс 18:43
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:36
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47