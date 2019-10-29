Политика

RT на русскомRT на русскомГрызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
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