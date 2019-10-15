Политика

RT на русскомRT на русскомГрызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе. Он напомнил, что на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил, а процесс должен был начаться 7 октября, информирует РИА Новости.
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