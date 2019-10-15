Политика
RT на русскомГрызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе. Он напомнил, что на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил, а процесс должен был начаться 7 октября, информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Футбол
Федун прокомментировал назначение Тедеско
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Армия и оружие
Bloomberg: колонна сирийской армии попала под авиаобстрел у Манбиджа
Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны.
Космос
Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли
Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Шоу-бизнес
Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Происшествия
Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога
Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.