Политика

RT на русскомRT на русскомГрызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе. Он напомнил, что на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил, а процесс должен был начаться 7 октября, информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Петровском и Золотом

Коммерсантъ12:50

В России предупредили об угрозе обострения ситуации в Донбассе

Lenta.ru12:24

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

RT на русском11:51

Грызлов заявил, что Киев вновь сорвал разведение сил и средств в Донбассе

ТАСС11:17

Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

REGNUM11:15

Грызлов: Донбассу грозит обострение из-за украинских националистов

Московский Комсомолец11:41

Грызлов: контактная группа будет развивать диалог между Киевом и Донбассом

РИА Новости11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:13, Вашингтон
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Космос

Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде

Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 13 октября в 18:09
Политика

Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Lenta.ru 18:18
Политика

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Вести.Ru 12:55
Общество

Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Петербургский дневник 03:06
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU 18:10
Политика

Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:49
Авто

В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 09:29
Шоу-бизнес

Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге

Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.
ГлобалМСК.ру вчера в 14:44
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике

56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Политика

Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма с Россией.
ФАН 13 октября в 23:49
Политика

Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400

Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
РБК 18:25
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Основное внимание было уделено реализации в регионах нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Авто

На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Российская газета 15:20
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 16:13
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 14:48
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Происшествия

Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество

ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
Фонтанка.Ру 08:15
Политика

Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг

Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).
Lenta.ru 18:54
Кино

Netflix показал продолжение сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix запустил премьеру полнометражного фильма, который является продолжением популярного сериала «Во все тяжкие».
УтроNews вчера в 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное