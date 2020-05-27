Всем становится понятной неизменная позиция Киева о невозможности каких-либо обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска, так как единственная задача украинской стороны — сохранение санкций.

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

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