Политика
RT на русскомГрызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
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Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений.
— Борис Грызлов, российский политикТАСС 14:33
с чего всё началось
"Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений", - заявил, подводя итоги сегодняшней видеоконференции, полпред РФ Борис Грызлов.ТАСС16:09
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Грызлов сообщил, что Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей
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«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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