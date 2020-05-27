Политика
RT на русскомГрызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
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Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений.
— Борис Грызлов, российский политикТАСС 14:33
с чего всё началось
"Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений", - заявил, подводя итоги сегодняшней видеоконференции, полпред РФ Борис Грызлов.ТАСС16:09
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Грызлов сообщил, что Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей
Комсомольская правда14:53
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Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
Общество
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Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47
Политика
Рогозин считает, что полеты на «Союзах» были унизительными для США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для США покупка мест в российских кораблях "Союз" для отправки своих астронавтов на МКС является в каком-то смысле унизительной практикой.
Газета.Ru 16:58
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После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
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Собянин ужесточил масочный режим в Москве
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Путешествия
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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек
Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры.
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Илья Аксенов: «Сериал „Мир! Дружба! Жвачка!“ набирал обороты, чтобы потом ударить по зрителю обухом»
Фото: предоставлено пресс-службой канала ТНТ К концу съемки мы уже слились в единый организм и никаких противоречий не было.
Tvkinoradio.ru вчера в 07:00
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Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Общество
Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
REGNUM вчера в 18:16
Общество
В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
RT на русском 17:50
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно станет доступной в PS Plus в июне
Во вторник, 26 мая, доступной стала игра Call of Duty: WWII, а за ней появится и Star Wars: Battlefront II 2017-го года выпуска.
Актуальные Новости 15:18
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Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США.
Эхо Москвы 14:32
Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать Виллиана бесплатно. У клубов нет денег на трансферы
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в другой лондонский клуб. 31-летний бразилец интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму».
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Здоровье
78% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса
Некоторые медики говорят, что готовы поспорить со статистикой и даже доказать фальсификацию реальных данных.
Любимый город 18:14
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня
В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
RT на русском 03:02
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
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Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком
Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
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Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
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Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
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Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
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Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41