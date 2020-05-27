"Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений", - заявил, подводя итоги сегодняшней видеоконференции, полпред РФ Борис Грызлов.

с чего всё началось

Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений.

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

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