Политика
RT на русскомВ ЛНР прокомментировали отказ Киева подписывать формулу Штайнмайера
Полпред самопровозглашённой ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает странным решение Киева не подписывать формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
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Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами.
— Борис Грызлов, российский политикНациональная служба новостей 11:52
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Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Армия и оружие
Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби
Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Происшествия
Под Краснодаром нашли останки 20 человек
Под Краснодаром в районе торгово-развлекательного комплекса местные жители обнаружили останки около двух десятков человек, в том числе 20 черепов.
Российская газета 06:31
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".
РИА Новости 10:33
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика
Представитель США на Украине нашёл плату за «агрессивные шаги России»
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что введённых против России санкций "недостаточно".
Аргументы недели 04:43
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Политика
Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА Новости 15:00
Происшествия
В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции
В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.
Росбалт 05:54
Кино
Facebook запретил показ трейлеров «Маленьких чудовищ»
Социальная сеть Facebook запретила на своих страницах, а также в дочернем Instagram показ трейлеров хоррора «Маленькие чудовища».
Культуромания вчера в 09:49
Политика
Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Авто
Renault Arkana провалилась в продажах
В этом году французский автопроизводитель первым в России провел эксперимент по продаже автомобилей через интернет.
SpeedMe вчера в 02:31
Музыка
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.
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Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма 07:35
Политика
Болгария проведет ветку «Турецкого потока» в Сербию
Уточняется, что газопровод, чья длина составит 474 км, будет идти от Турции до Сербии. В Болгарии он имеет название "Балканский поток".
Газета.Ru 15:41
Финансы
Трамп раскритиковал главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
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Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон
Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru 16 сентября в 03:44
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.
Известия 12:23
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57