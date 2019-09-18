Политика

RT на русскомRT на русскомГрызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
Читать в источнике
Комментировать72
Борис Грызлов
Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами.
— Борис Грызлов, российский политикНациональная служба новостей 11:52

Подробнее о событии

В ЛНР объявили, что Киев не выполнил предусловия для саммита в «нормандском формате»

Интерфакс17:50

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

REGNUM14:34

ЛНР обвинила Киев в срыве согласования «формулы Штайнмайера»

РИА Новости10:15

Владимира Путина и Владимира Зеленского лишили повода для скорой встречи

Коммерсантъ15:09

После встречи контактной группы саммит «нормандской четверки» оказался под угрозой срыва

ТАСС15:02

Россия обвинила Киев в срыве соглашения по Донбассу

Lenta.ru12:17

Дважды сорванный саммит

РБК15:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться

Телепрограмма вчера в 17:34
Здоровье

Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга среди россиян

По словам эксперта Российского общества клинических онкологов Григория Кобякова, в год диагностируется, в среднем, десять тысяч злокачественных опухолей головного мозга, передает RT.Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга среди россиян составляет 23 случая на 100 тысяч человек или примерно 34 тысячи впервые выявленных случаев в год.
Medical Note вчера в 04:28
Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Происшествия

Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

RT на русском 12:44
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество

Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью

Московский Комсомолец 03:37
Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Музыка

Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе

Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
Discover24 05:21
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выйдет замуж в Италии

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина выйдет замуж через несколько недель.
Телепрограмма вчера в 02:38
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Религия

Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник

Телеканал 360° вчера в 17:25
Гаджеты

16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.
Megaobzor.com 06:28
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» начинают борьбу в Лиге Европы

"Краснодар" и московский ЦСКА стартуют в групповом этапе футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 17:14
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Кино

В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv 09:33
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия

Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры

На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
МИР 24 07:14
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском вчера в 07:39
Шоу-бизнес

«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность

Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Авто

Volkswagen тестирует электрический внедорожник ID.4

Более крупный кузов ID.4 потребует более мощный электрический привод, чем у компактного ID.3. Таким образом, в сочетании с 200-сильным электродвигателем, приводящим в движение задние колеса на хэтчбеке, мы ожидаем, что Volkswagen установит 100-сильный электромотор на переднюю ось, чтобы обеспечить комбинированный 300 л.с. мощности и полный привод.
SpeedMe 16 сентября в 23:25
Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ

Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Кино

Девятый фильм Тарантино собрал в российском прокате 1 млрд рублей

REGNUM 16 сентября в 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное