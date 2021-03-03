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Грызлов заявил о провоцировании Украиной конфликта в Донбассе

Украинская сторона целенаправленно совершила ряд нарушений на линии соприкосновения с Донбассом, намеренно провоцируя военную эскалацию конфликта, заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов, комментируя итоги заседания группы.В источнике
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Грызлов заявил, что Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе

Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.
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